Шмыгаль: мы столкнулись с большой конкуренцией между странами за средства защиты, медицинское оборудование и даже за врачей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что в условиях пандемии коронавируса в мире наблюдается серьезная конкуренция между странами за средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и даже за врачей.

"На самом деле, мы столкнулись с большой конкуренцией между странами за средства индивидуальной защиты, оборудование, даже за человеческий ресурс, даже за врачей сегодня страны конкурируют", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас во многих странах напряженная ситуация и нехватка препаратов, масок, оборудования.