Политика

22:12 20.03.2020

Обеспечение своевременности и постоянства социальных выплат и пенсий является приоритетом

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Обеспечение своевременности и постоянства социальных выплат и пенсий является приоритетом в части выполнения государственного бюджета, сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко

"То есть на сегодняшний день обеспечение своевременности и постоянства социальных выплат и пенсий является приоритетом номер один в части выполнения государственного бюджета", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Музыченко отметил, что на 2020 год предусмотрели почти 17 млрд. грн. на выплату больничных для работников из Фонда социального страхования, что на 13% больше, чем в 2019 году.

Теги: #минсоцполитики #украина #соцвыплаты #пенсии
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