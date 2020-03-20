Политика

15:07 20.03.2020

Зеленский освободил депутата Лероса от должности своего внештатного советника

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Зеленский освободил депутата Лероса от должности своего внештатного советника

Президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса от должности своего внештатного советника.

Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

Недавно Лерос вошел в число тех 18 депутатов от "Слуги народа", которые поставили свои подписи под обращением к секретарю Совета безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить с поста своего советника Сергея Сивохо.

Как сообщалось, Зеленский назначил художника и режиссера, автора проекта CityArt, инициатора создания серии муралов по Киеву Гео Лероса внештатным советником президента 24 июня 2019 года.

Лерос был 33-м номером избирательного списка "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

Теги: #зеленский #кадры
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