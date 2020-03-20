Политика

14:03 20.03.2020

Боррель: Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС

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Боррель: Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заверяет, что Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС.

В письменном интервью агентству «Интерфакс-Украина» Боррель выразил сожаление в связи с тем, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 он должен был отложить запланированный на 15-17 марта визит в Украину. «Но я очень хочу посетить Украину, как только это станет возможным, в том числе, восточную часть Украины, чтобы увидеть ситуацию на месте. Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером», - сказал Высокий представитель.

При этом он выразил уверенность, что ЕС продолжит оказывать «решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины». «Я буду продолжать взаимодействовать с украинскими властями и украинскими партнерами на самом высоком уровне», - подчеркнул Боррель.

Оценивая деятельность нынешнего руководства страны, Высокий представитель высказал мнение, что при прежнем правительстве процесс внедрения широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, «продвинулся хорошо». «Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая Международный валютный фонд. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы. Сюда входит борьба с коррупцией и личной заинтересованностью в важных секторах, таких как банковский», - обозначил ожидания Боррель.

При этом он добавил, что «краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций также является и верховенство права».


Полный текст интервью с Боррелем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ес #боррель
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