Канада готова помочь Украине с медоборудованием и препаратами – разговор Зеленского и Трюдо

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для защиты от распространения острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в четверг, Трюдо также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые изъявили желание вернуться на родину.

Основной темой разговора стало противодействие пандемии коронавируса и оказания помощи населению обеих стран. Президент Украины проинформировал премьера Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Зеленский выразил поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса его супруге Софи.