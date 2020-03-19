Тулси Габбард выходит из президентской гонки в США, призвала поддержать Байдена

Член Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард в четверг объявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента от Демократической партии, сообщает Associated Press.

При этом она выразила полную поддержку однопартийцу, бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

"Я чувствую, что лучший путь, которому я могла бы следовать в это время, заключается в том, чтобы работать в Конгрессе во благо жителей Гавайских островов и всей нашей страны", - сообщила она в заявлении.

Таким образом, в Демократической партии остались два претендента на выдвижение в кандидаты на пост президента - Байден и бывший американский конгрессмен Берни Сандерс.