Экс-премьер Гройсман призывает Шмыгаля упростить доступ населения к тестам на коронавирус

Лидер партии "Украинская стратегия", экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает действующего главу правительства Дениса Шмыгаля увеличить доступ населения к тестам на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающем острое респираторное заболевание Covid-19, и координировать свои действия с Европейским Союзом.

"Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по этому поводу однозначны: нужно увеличить наличие тестов… Призываю вас, господин премьер-министр, увеличить доступ к тестам. Коронавирус не выбирает. Поэтому доступ к тестам должно иметь все общество, а не только власть и самые богатые… Тесты, как представляется, в мире доступны. Ваш коллега в Чешской Республике Андрей Бабиш несколько дней назад отправил в Китай военные самолеты за 100 тысячами тестов. Что мешает вам принять подобное решение?", - написал Гройсман в своем обращении в соцсети Facebook.

Кроме того, по его словам, Кабинет министров Украины должен немедленно обратиться к Европейскому союзу с просьбой включить Украину в свои планы по борьбе с коронавирусом. "Мы - система сообщающихся сосудов и нет никаких причин, по которым действия Украины и государств-членов ЕС, даже те, которые касаются приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов, нельзя было бы согласовать. Международное сообщество проходит сегодня большой тест на солидарность, и я не могу себе представить, чтобы Украина услышала "нет" в этом вопросе. Преимущества здесь будут очевидны. Начиная с большей эффективности защитных мер, через обмен опытом и закончив переговорами о снижении цен", - отметил политик.

По словам экс-премьера, также сейчас необходимо финансово поддержать людей, которые сейчас вынужденно оказались в неоплачиваемых отпусках, и для этого использовать финансовые резервы государства.

Также, по его словам, следует подготовиться к массовым увольнениям украинцев, трудоустроенных за рубежом и разработать план их трудоустройства на родине. "Давайте не поддаваться иллюзиям: если польский или чешский работодатель попадет в беду и решит уменьшить количество штатных рабочих мест, то первой жертвой станет украинец. Очевидно, что многие наши граждане решат в этой ситуации вернуться домой. Правительство должно их принять. Поэтому я призываю вас подготовить программу, которая позволит этим людям вернуться на украинский рынок труда", - написал Гройсман.