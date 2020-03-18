Политика

20:46 18.03.2020

Польская сторона сделает все необходимое, чтобы украинцы беспрепятственно вернулись на Родину как транзитом, так и из самой Польши – разговор Зеленского с Дудой

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Польская сторона сделает все необходимое, чтобы украинцы беспрепятственно вернулись на Родину как транзитом, так и из самой Польши – разговор Зеленского с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, в ходе которого основной темой стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

"Глава Украинского государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей. Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, в которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше", - сообщает пресс-служба президента Украины в среду вечером.

В ответ на обращение главы Украинского государства Дуда заверил, что "польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши".

"Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт", - говорится в сообщении.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Теги: #польша #президенты
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