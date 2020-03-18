Киев протестует в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым

МИД Украины назвал очередной незаконный визит Владимира Путина в Крым "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации В.Путина к временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины – Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020 года", - говорится в заявлении МИД.

МИД подчеркивает, что "Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников к временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права , в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация".

"Крым и Севастополь есть и в дальнейшем останутся неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупирован полуостров, как и незаконное строительство так называемого Крымского моста не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом", - заявляет МИД.

В связи с визитом Путина в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.