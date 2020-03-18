Политика

18:00 18.03.2020

Генсек НАТО Столтенберг доволен мерами союзников на коронавирус, констатирует готовность сил Альянса обеспечить безопасность стран-членов

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Генсек НАТО Столтенберг доволен мерами союзников на коронавирус, констатирует готовность сил Альянса обеспечить безопасность стран-членов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал оперативную реакцию союзников на распространение коронавируса, констатировав, что силы альянса по-прежнему готовы обеспечивать безопасность стран альянса.

Как сообщает в среду штаб-квартира альянса, послы стран-членов НАТО обсудили реакцию на вспышку COVID-19 в рамках очередного заседания Североатлантического совета.

"Они рассмотрели пандемию COVID-19 и меры, предпринимаемые НАТО и союзниками для сдерживания ее распространения. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал быструю реакцию союзников на вспышку и подчеркнув, что наши силы по-прежнему готовы обеспечивать безопасность стран НАТО", - говорится в сообщении.

Столтенбрег также подчеркнул, что у НАТО "имеются надежные меры и планы для обеспечения продолжения основной работы Североатлантического альянса".

В штаб-квартире также отметили, что Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс подчеркнул, что продолжают предприниматься меры по смягчению последствий, а способность Североатлантического альянса "выполнять свои миссии, операции и действия, включая воздушную полицию, развертывание на море, многонациональные боевые группы НАТО на востоке альянса и операции из Афганистана в Косово, не пострадала".

Теги: #коронавирус #столтенберг #нато
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