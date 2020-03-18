Президент МККК Маурер пообещал Зеленскому взять на личный контроль вопрос доступа к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер в телефонном разговоре пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому взять на личный контроль вопрос доступа работников МККК к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи 9 декабря 2019 года.

"Собеседники согласились с важностью обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации пребывания, в том числе, по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта. Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителей организации к удерживаемым лицам", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Зеленский высоко оценил роль МККК как нейтрального посредника в передаче удерживаемых в РФ украинских граждан, которая состоялась 29 декабря 2019 года. Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами.

"Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.

Также во время разговора речь шла о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира в этом регионе.

Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам, и за существенный вклад МККК в гуманитарное разминирование уже освобожденных территорий.