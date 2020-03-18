Политика

16:00 18.03.2020

Президент МККК Маурер пообещал Зеленскому взять на личный контроль вопрос доступа к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи

1 мин читать
Президент МККК Маурер пообещал Зеленскому взять на личный контроль вопрос доступа к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер в телефонном разговоре пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому взять на личный контроль вопрос доступа работников МККК к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи 9 декабря 2019 года.

"Собеседники согласились с важностью обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации пребывания, в том числе, по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта. Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителей организации к удерживаемым лицам", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Зеленский высоко оценил роль МККК как нейтрального посредника в передаче удерживаемых в РФ украинских граждан, которая состоялась 29 декабря 2019 года. Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами.

"Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.

Также во время разговора речь шла о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира в этом регионе.

Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам, и за существенный вклад МККК в гуманитарное разминирование уже освобожденных территорий.

Теги: #нормандский_формат #мккк #зеленский #маурер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 18.03.2020
Зеленский договорился с президентом МККК о поставках медоборудования и медикаментов в Украину

Зеленский договорился с президентом МККК о поставках медоборудования и медикаментов в Украину

12:39 18.03.2020
Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

12:39 18.03.2020
Зеленский подписал законы о госзакупках лекарств

Зеленский подписал законы о госзакупках лекарств

11:32 18.03.2020
Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу

Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу

22:42 17.03.2020
Зеленский сообщил перечень городов за границей, из которых украинцы могут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам

Зеленский сообщил перечень городов за границей, из которых украинцы могут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам

22:37 17.03.2020
Налажено плановое возвращение украинских туристов из Египта, ОАЭ, Доминиканы, курортных островов

Налажено плановое возвращение украинских туристов из Египта, ОАЭ, Доминиканы, курортных островов

22:30 17.03.2020
Зеленский вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, почитать книги Паланика и Забужко

Зеленский вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, почитать книги Паланика и Забужко

22:02 17.03.2020
Находящиеся за границей украинцы могут зарегистрироваться в системе "Друг" для возвращения в Украину

Находящиеся за границей украинцы могут зарегистрироваться в системе "Друг" для возвращения в Украину

23:32 16.03.2020
Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову Генпрокурором

Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову Генпрокурором

20:49 16.03.2020
На встрече с Зеленским представители крупного бизнеса пообещали оказать всю необходимую помощь в противодействии распространения коронавируса в Украине – ОПУ

На встрече с Зеленским представители крупного бизнеса пообещали оказать всю необходимую помощь в противодействии распространения коронавируса в Украине – ОПУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу

«Евросолидарность» призывает Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть своё решение о закрытии метрополитена

Внеочередное заседание Рады может состояться в начале следующей недели - Арахамия

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

Рада приняла закон о противодействии коронавирусу

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко призвал Кабмин жестко обязать руководителей предприятий и организаций максимально перевести людей на удаленную работу

Кличко: общественный транспорт в Киеве работает для перевозки врачей, работников продмагов и предприятий, остальные пусть остаются дома

Кабмин предоставил Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей

Шмыгаль поручил разработать предложения по компенсации коммунальных платежей во время карантина

Дубилет инициирует смелую налоговую реформу и замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Великобритания никогда не признает аннексию Крыма - посол Симмонс о поездке Путина на полуостров

Трамп опроверг заявления Пекина о том, что США завезли в Китай новый коронавирус

Россия проводит против ЕС дезинформационную кампанию вокруг угрозы коронавируса

Криклий: для украинцев нет ограничений для возвращения в Украину в любой момент

СБ ООН из-за коронавируса откладывает запланированные на текущую неделю заседания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА