Политика

14:41 18.03.2020

Кличко призвал Кабмин жестко обязать руководителей предприятий и организаций максимально перевести людей на удаленную работу

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Кличко призвал Кабмин жестко обязать руководителей предприятий и организаций максимально перевести людей на удаленную работу

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров Украины жестко обязать руководителей предприятий и организаций перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу, если нет острой необходимости в их физическом присутствии на рабочем месте.

"Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер!", - сказал он в обращении, размещенном на его странице в Facebook в среду.

Кличко обратился к Кабинету министров с тем, чтобы правительство жестко обязало руководителей предприятий и организаций, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. "И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуацию не спасут", - подчеркнул он.

Теги: #кличко #коронавирус
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