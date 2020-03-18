Кличко: общественный транспорт в Киеве работает для перевозки врачей, работников продмагов и предприятий, остальные пусть остаются дома

Общественный транспорт столицы в текущих условиях нацелен в первую очередь на перевозку врачей, работников продуктовых магазинов и предприятий, поясняет мэр Киева Виталий Кличко, призывая остальных киевлян оставаться дома.

"Относительно городского транспорта. Его работа сегодня мотивирована одним - перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!", - сказал он в обращении, размещенном на его странице в Facebook в среду.