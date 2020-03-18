Шмыгаль поручил разработать предложения по компенсации коммунальных платежей во время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам соцполитики, финансов, развития экономики, торговли и сельского хозяйства в трехдневный срок разработать предложения о компенсации коммунальных платежей на время карантина в стране.

"Мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию за коммунальные услуги, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал он на заседании правительства в среду.

Премьер-министр поручил соответствующим министерствам в трехдневный срок разработать предложения и подсчитать необходимую сумму средств для компенсации, при этом определив категории граждан, которые получат компенсацию, либо включить в этот список всех граждан.

Шмыгаль также предложил разработать такие предложения для коммунальных предприятий.