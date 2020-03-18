Политика

12:39 18.03.2020

Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

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Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

"Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №92/2020 от 18 марта, обнародованном на сайте президента.

Главой ОГА предприниматель Сопель стал 31 октября 2019г.

В феврале власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса. 18 февраля 2020г несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории "Медоборы" (с.Конопковкa рядом с Микулинцами) нa карантин и обcервaционные мероприятия. Подобная акция прошла и во Львовской области.

Президент Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.

22 февраля Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Сопеля.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает пресс-служба президента.

Теги: #тернопольская_область #зеленский #кадры #сопель
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