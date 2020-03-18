Политика

11:55 18.03.2020

Дубилет инициирует смелую налоговую реформу и замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

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Дубилет инициирует смелую налоговую реформу и замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет призвал правительство провести смелую налоговую реформу и в качестве стимулирования бизнеса заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

"Смелую налоговую реформу проводить в этом году нужно в любом случае. И кризис тут может выступить катализатором. Нужно этим воспользоваться", - написал он в "Телеграм-канале" в среду.

По мнению Дубилета, налоговая реформа должна предусматривать упрощение администрирование налогов и снижение давления на бизнес, а также стимулировать рост экономики в результате увеличения инвестиций и детенизации.

По его словам, Украине следует сделать постоянными меры по поддержке бизнеса.

"Хочешь не хочешь, Украине придется, наконец, начать менее консервативную монетарную политику и насыщать экономику деньгами. Возможно, нам удастся получить международную помощь. И направлять все возможные ресурсы на запуск экономики. Желательно, не сырьевой. Ну, например, введение вместо налога на прибыль налога на выведенный капитал", - указал Дубилет.

"Но планы по его введению всегда разбивались об опасение получить недобор в бюджет около 50 млрд грн", - добавил он.

Дубилет также привел пример отмены НДС для капитальных инвестиций как кардинальной меры для стимулирования бизнеса.

Теги: #налоги #реформа #дубилет #кабмин #налоговая_реформа
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