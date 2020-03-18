Великобритания никогда не признает аннексию Крыма - посол Симмонс о поездке Путина на полуостров

Великобритания не признала и не будет признавать аннексию Крыма Россией, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Крым сегодня будет иметь "посетителя" (президента РФ Владимира Путина – ИФ). Поэтому именно сейчас важно напомнить всему миру о том, что Россия незаконно аннексировала Крым у Украины шесть лет назад. Великобритания не признает и никогда не признает этот акт беззакония", - написала она в Twitter в среду.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ совершит рабочую поездку на Крымский полуостров.