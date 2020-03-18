Политика

09:24 18.03.2020

Трамп опроверг заявления Пекина о том, что США завезли в Китай новый коронавирус

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Трамп опроверг заявления Пекина о том, что США завезли в Китай новый коронавирус

Американские военные не завозили коронавирус нового типа (COVID-19) в Китай, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные завезли это им... Наши военные никому его не завозили", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее в марте представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные завезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.

По состоянию на 17 марта, в мире выявлено 190 тыс. 952 случая заражения новым коронавирусом, из них зафиксировано 7 тыс. 548 летальных исходов. Между тем, 80 тыс. 893 зараженных выздоровели.

Теги: #сша #трамп #китай #коронавирус
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