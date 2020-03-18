Политика

09:23 18.03.2020

Россия проводит против ЕС дезинформационную кампанию вокруг угрозы коронавируса

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Россия проводит против ЕС дезинформационную кампанию вокруг угрозы коронавируса

Россия пытается подорвать страны ЕС изнутри, проводя дезинформационную кампанию вокруг ситуации с коронавирусом, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешних связей, предназначенный для внутреннего пользования.

"Идет значительная дезинформационная кампания, которая ведется российскими государственными медиа и прокремлевскими СМИ применительно к COVID-2019", - цитирует издание выдержки из доклада.

По утверждениям газеты, цель кампании - "усугубить кризис в сфере общественного здравоохранения в западных странах, особенно путем подрыва общественного доверия к национальным системам здравоохранения, и таким образом, предотвратить эффективный ответ на вспышку (коронавируса - ИФ)".

Согласно докладу, с 22 января зафиксированы 80 случаев дезинформации по поводу COVID-2019. В документе отмечается, что фейковые аккаунты в соцсетях, связанные с российскими властями и ранее распространявшие сообщения о ситуации в Сирии и о движении "желтые жилеты", переключились на освещение ситуации с коронавирусом, используя английский, испанский, итальянский, немецкий и французский языки.

В докладе говорится, что эти аккаунты иногда называют коронавирус "человеческим изобретением, превращенным Западом в оружие"; в сообщениях, адресованных итальянской аудитории, пытаются подорвать доверие к властям и к международным инстанциям, а в сообщениях для Испании "продвигают апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках извлечь выгоду из вируса".

Авторы исследования считают, что в ходе кампании по разным каналам, включая официальные СМИ и социальные сети, продвигаются сразу множество, зачастую противоречащих друг другу, точек зрения. В то же время в кампании используется в том числе и информация, заимствованная из сторонних источников.

The Financial Times отмечает, что в Европейской службе внешних связей отказались комментировать сообщения об этом докладе. В организации, тем не менее, напомнили, что ее сотрудники активизировали отслеживание дезинформации, связанной с коронавирусом, и работают по этому вопросу партнерами из НАТО и стран G7.

Теги: #рф #ес #коронавирус
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