СБ ООН из-за коронавируса откладывает запланированные на текущую неделю заседания

Члены Совета Безопасности ООН, несмотря на отмену заседаний на текущей неделе из-за коронавируса, продолжают взаимодействие по всем вопросам, заявил председатель СБ в марте, постпред Китая Чжан Цзюнь.

"С учетом нынешней ситуации с COVID-19 и решениями ООН в этой связи, Совет Безопасности должен предпринять необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения пандемии, и поэтому решил отложить заседания на этой неделе", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что председатель "активно взаимодействует с другими членами Совета по поводу программы работы СБ на следующую неделю".

"Совет по-прежнему продолжает выполнять свои обязанности, члены СБ тесно взаимодействуют и координируются по вопросам, стоящим на повестке, и будут предпринимать меры по необходимости. Члены СБ в настоящий момент консультируются по проектам резолюций, касающихся Сомали и Дарфура, и готовятся принять решения на следующей неделе", - отмечается в заявлении.

Накануне дипломатические источники в штаб-квартире Организации сообщили "Интерфаксу", что Совет Безопасности ООН не планирует проводить заседания на текущей неделе из-за вспышки коронавируса.

С 16 марта и до 12 апреля сотрудники Секретариата ООН будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости, заявил ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. В заявлении генсекретаря подчеркивалось, что ООН при этом не прекращает свою работу.

На прошлой неделе постпредство Филиппин при ООН в Нью-Йорке сообщило, что одна из сотрудниц миссии заболела коронавирусом. В письме миссии отмечалось, что диппредставительство в связи с этим было закрыто, а сотрудникам дано распоряжение соблюдать карантин.

"Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивалось в сообщении.