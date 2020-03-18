Денисова призвала омбудсмена Москалькову установить местонахождение двух крымчан

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову о срочном установлении местонахождения граждан Украины.

В частности, она рассказала о крымском татарине Дилявере Ибраимове, которого увезли в неизвестном направлении после обыска в Джанкое.

Также Денисова сообщила, что местоположение другого крымчанина, ранее осужденного в российском Ростове-на-Дону Рустема Исмаилова, также неизвестно. Ранее он находился в СИЗО в Ростовской области.

Как сообщалось, крымские татары Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединова были незаконно осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом за якобы участие в запрещенной в Российской Федерации религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева оккупационная власть приговорила к 17 и 13 годам лишения свободы соответственно.