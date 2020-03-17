Политика

20:14 17.03.2020

Путин подписал указ о голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 22 апреля

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Путин подписал указ о голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 22 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", сообщила пресс-служба Кремля во вторник вечером.

Ниже приводится полный текст документа:

"В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" постановляю:

1. Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

2. Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос:

"Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования".

Теги: #указ #россия #голосование #текст
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