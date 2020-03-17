Разумков подписал законопроекты по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроекты по борьбе с распространением острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины, и передал их на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщается на сайте украинского парламента, речь идет о законопроектах, принятых на внеочередном заседании Рады во вторник.

Законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни" предусматривает быстрое проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с Covid-19, по упрощенной процедуре - без применения электронных торгов. При этом все отчеты о таких закупках фиксируются в электронной системе ProZorrо.

Согласно законопроекту, лекарственные средства, предназначенные для борьбы с Covid-19, ввозятся на территорию Украины без пошлины и НДС, что снижает цены на закупки.

Законопроект предусматривает надбавку медикам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания, в размере до 200% процентов заработной платы.

Законопроект дает возможность сотрудникам предприятий и организаций по решению работодателя работать из дома или получить неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина.

На период карантина и в течение 30 дней после его отмены запрещается отменять справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц. Во время карантина также запрещено замораживать для них государственную помощь.

Штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина не начисляются, запрещено останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме. Кроме того, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Законопроект констатирует, что карантин относится к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому лицо освобождается от ответственности за неисполнение гражданских договоров вследствие введения карантина.

Депутаты также ввели административную ответственность за нарушение правил карантина - штраф в размере от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. - для граждан и от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн. для должностных лиц.

Ужесточается уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний: штраф возрастает с 1700 грн. до 17-51 тыс грн, также возможен арест на срок до 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет, а если такие действия повлекли гибель людей - лишением свободы на 5-8 лет.

Законопроект также продлевает до 1 июня текущего года срок предоставления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления (ранее было до 1 апреля).

Как сообщалось, Рада также внесла изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины, касающиеся поддержки налогоплательщиков на период мер по предотвращению возникновения и распространения Covid-19. Соответствующий законопроект №3220 предусматривает выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия Covid-19 за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под контролем.

Согласно законопроекту с 1 марта по 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите. В этот же период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Также вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года, пролонгируется до 1 июля срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, не начисляется и не взимается с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю, налог на недвижимость.

С 1 марта по 30 апреля физические лица-предприниматели (ФЛП) освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). При этом этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования.

Срок обязательного введения регистраторов расчетных операций для ФЛП продлевается с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года, а для отдельных видов деятельности - до 1 апреля 2021 года.

Согласно законопроекту №2538 "О повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере охраны здоровья" предусмотрена деятельность нового независимого государственного юридического лица, создаваемого Минздравом для закупок лекарств за средства государственного бюджета. Такая закупочная организация может напрямую закупать лекарства в отечественных и иностранных поставщиков, устранит посредников и накручивания цен.

Совершенствуется порядок регистрации лекарственных средств в Украине - вводится упрощенная процедура регистрации лекарств, зарегистрированных в одной из стран ЕС;

Инновационные лекарственные средства, аналогов которых нет на рынке, будут закупаться через новый механизм договоров о доступе к лекарственным средствам, который используется в странах-членах ЕС, США, других развитых странах.

Законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" определяет, что до 31 декабря 2022 года освобождаются от уплаты НДС лекарственные средства, которые закупаются закупочной организацией. Если такие лекарственные средства были использованы не по целевому назначению, то должностные лица привлекаются к ответственности, а НДС должен быть уплачен в полном объеме.