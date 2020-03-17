«Евросолидарность» призывает Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть своё решение о закрытии метрополитена

Партия «Европейская солидарность» призывает президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и городского голову Киева Виталия Кличко пересмотреть своё решение по поводу закрытия метрополитена в столице.

«Обращаемся к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах», - говорится в сообщении на сайте политсилы во вторник.

Как указано в сообщении, «Евросолидарность» поддерживает жёсткие меры по внедрению карантина с целью недопустить распространение коронавируса. В то же время, в партии отметили, что метрополитен не закрывали даже в тех странах, где потерпи от пандемии.

«Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии. В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), придерживается дистанция между гражданами», - подчеркивают в «Европейской солидарности».

В «Евросолидарности» опасаются, что такое решение может привести к транспортному коллапсу в столице.

«Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться рабочих мест? Осознаем, что метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытия приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни», - указано в сообщении на сайте партии.