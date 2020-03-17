Политика

15:51 17.03.2020

«Евросолидарность» призывает Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть своё решение о закрытии метрополитена

2 мин читать
«Евросолидарность» призывает Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть своё решение о закрытии метрополитена

Партия «Европейская солидарность» призывает президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и городского голову Киева Виталия Кличко пересмотреть своё решение по поводу закрытия метрополитена в столице.

«Обращаемся к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах», - говорится в сообщении на сайте политсилы во вторник.

Как указано в сообщении, «Евросолидарность» поддерживает жёсткие меры по внедрению карантина с целью недопустить распространение коронавируса. В то же время, в партии отметили, что метрополитен не закрывали даже в тех странах, где потерпи от пандемии.

«Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии. В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), придерживается дистанция между гражданами», - подчеркивают в «Европейской солидарности».

В «Евросолидарности» опасаются, что такое решение может привести к транспортному коллапсу в столице.

«Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться рабочих мест? Осознаем, что метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытия приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни», - указано в сообщении на сайте партии.

Теги: #коронавирус #метро #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:20 17.03.2020
В Харьковской области есть 100 тестов на Covid-19, еще 300 поступят в ближайшие дни – глава ОГА

В Харьковской области есть 100 тестов на Covid-19, еще 300 поступят в ближайшие дни – глава ОГА

17:15 17.03.2020
Госорганы городского и районного уровней в Киеве будут работать с 18 марта удаленно, департаменты, управления, ЦПАУ работают в режиме дежурства - Поворознюк

Госорганы городского и районного уровней в Киеве будут работать с 18 марта удаленно, департаменты, управления, ЦПАУ работают в режиме дежурства - Поворознюк

17:13 17.03.2020
В Вашингтоне и близлежащих штатах число заболевших коронавирусом выросло за сутки на 25%, два человека умерли

В Вашингтоне и близлежащих штатах число заболевших коронавирусом выросло за сутки на 25%, два человека умерли

17:12 17.03.2020
СКМ предлагает создать Штаб экономического здоровья Украины

СКМ предлагает создать Штаб экономического здоровья Украины

17:05 17.03.2020
Укртелеком" продолжает предоставлять услуги связи, но прекращает физический прием абонентов в центрах обслуживания

Укртелеком" продолжает предоставлять услуги связи, но прекращает физический прием абонентов в центрах обслуживания

17:05 17.03.2020
Чернобыльскую зону закроют для посетителей с 18 марта до окончания карантина

Чернобыльскую зону закроют для посетителей с 18 марта до окончания карантина

17:01 17.03.2020
Офис Генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса в местах несвободы

Офис Генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса в местах несвободы

17:00 17.03.2020
Допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках – КГГА

Допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках – КГГА

16:37 17.03.2020
"Киевстар" не тарифицирует звонки по Украине на горячие линии по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений

"Киевстар" не тарифицирует звонки по Украине на горячие линии по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений

16:19 17.03.2020
Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы без коронавируса

Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы без коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Внеочередное заседание Рады может состояться в начале следующей недели - Арахамия

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

Рада приняла закон о противодействии коронавирусу

На встрече с Зеленским представители крупного бизнеса пообещали оказать всю необходимую помощь в противодействии распространения коронавируса в Украине – ОПУ

Заявление Словакии о продаже Украиной медицинских масок не соответствует действительности - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидата на мэра Херсона от "Слуги народа" выберут через публичное выдвижение

Комитет Рады по нацбезопасности будет работать в режиме видеоконференции - Арахамия

Внеочередное заседание Рады может состояться в начале следующей недели - Арахамия

Депутатов от "Слуги народа" попросили оставаться в Киеве на время действия карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на внеочередное заседание Рады – Корниенко

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

Рада приняла закон о противодействии коронавирусу

На встрече с Зеленским представители крупного бизнеса пообещали оказать всю необходимую помощь в противодействии распространения коронавируса в Украине – ОПУ

МИД Украины договорилось о бесперебойном транзите товаров через Венгрию

Заявление Словакии о продаже Украиной медицинских масок не соответствует действительности - Кулеба

Депутаты от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо с поста советника секретаря СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА