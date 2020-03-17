Политика

12:57 17.03.2020

Комитет Рады по нацбезопасности будет работать в режиме видеоконференции - Арахамия

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Комитет Рады по нацбезопасности будет работать в режиме видеоконференции - Арахамия

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет работать в режиме видеоконференций, заявляет глава фракции "Слуга народа", член комитета Давид Арахамия.

"Комитет по национальной безопасности будет работать в режиме видеоконференции", - сообщил Арахамия на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, члены комитета будут собираться в помещении Верховной Рады, а все приглашенные (представители Министерства обороны, Госпогранслужбы и других ведомств) будут на видеосвязи с комитетом.

Он напомнил, что многие вопросы, которые рассматривает профильный комитет, относятся к вопросам повышенной секретности.

"Мы обратились к Службе госспецсвязи, и они установили нам специальное оборудование для того, чтобы контактировать и иметь те же самые ограничения по государственной тайне", - сказал Арахамия.

По его словам, первоочередной вопрос, который планирует рассмотреть комитет – вопрос государственного оборонного заказа.

Теги: #нацбезопасность #рада #арахамия
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