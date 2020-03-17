Политика

12:07 17.03.2020

Депутатов от "Слуги народа" попросили оставаться в Киеве на время действия карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на внеочередное заседание Рады – Корниенко

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Депутатов от "Слуги народа" попросили оставаться в Киеве на время действия карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на внеочередное заседание Рады – Корниенко

Народных депутатов фракции "Слуга народа" попросили на момент действия карантина оставаться в Киеве для того, чтобы в любой момент парламент мог собраться на внеочередное заседание, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Сейчас происходит заседание фракции, на котором мы с депутатами обсуждаем, как именно мы будем это делать (работать во время карантина - ИФ). Скорее всего, будет так называемый режим "полного дежурства в городе". Мы прости депутатов фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине из-за ограничений, которые ввёл Кабмин, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законопроектов по противодействию эпидемии", - заявил Корниенко во вторник на брифинге в Верховной Раде.

Первый заместитель председателя фракции отметил, что такие законопроекты уже готовятся комитетом парламента по здравоохранению и экономическими комитетами и в ближайшее время будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

Теги: #корниенко #рада #слуга_народа
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