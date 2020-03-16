Политика

20:49 16.03.2020

На встрече с Зеленским представители крупного бизнеса пообещали оказать всю необходимую помощь в противодействии распространения коронавируса в Украине – ОПУ

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На встрече с Зеленским представители крупного бизнеса пообещали оказать всю необходимую помощь в противодействии распространения коронавируса в Украине – ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп, в ходе которой глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19.

"В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - говорится в обнародованном пресс-службой Офиса президента в понедельник вечером сообщении.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - отметил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, "бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса".

Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

Теги: #зеленский #встреча #бизнес
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