МИД Украины договорилось о бесперебойном транзите товаров через Венгрию

Дипломаты посольства Украины в Венгрии договорились о бесперебойном транзите товароперевозчиков через эту страну, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Дипломатам посольства Украины в Венгрии удалось договориться о бесперебойном транзите товароперевозчиков через территорию Венгрии. Детальный алгоритм и требования по такому транзиту сейчас разрабатываются. Уже скоро сможем их сообщить", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter в понедельник вечером.