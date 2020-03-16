Политика

20:26 16.03.2020

МИД Украины договорилось о бесперебойном транзите товаров через Венгрию

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МИД Украины договорилось о бесперебойном транзите товаров через Венгрию

Дипломаты посольства Украины в Венгрии договорились о бесперебойном транзите товароперевозчиков через эту страну, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Дипломатам посольства Украины в Венгрии удалось договориться о бесперебойном транзите товароперевозчиков через территорию Венгрии. Детальный алгоритм и требования по такому транзиту сейчас разрабатываются. Уже скоро сможем их сообщить", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter в понедельник вечером.

Теги: #венгрия #товары #транзит
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