Политика

16:30 16.03.2020

Заявление Словакии о продаже Украиной медицинских масок не соответствует действительности - Кулеба

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Заявление Словакии о продаже Украиной медицинских масок не соответствует действительности - Кулеба

Заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о том, что Словакия планировала купить у Украины 2 млн медицинских масок, но Украина продала их Германии, не соответствует действительности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, что тот объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию. Таким образом, я опровергаю заявление, которое вчера повлекло столько шума", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Он также заверил, что правительство будет прикладывать все усилия не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставок в других странах мира.

Кроме того, министр подчеркнул, что в Украине введен запрет на экспорт масок, и потому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться.

"Если Словакия планировала это сделать, то планировала это сделать в обход закона", - пояснил глава МИД.

Теги: #словакия #кулеба #маски #мид
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