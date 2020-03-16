Политика

15:36 16.03.2020

Рада переходит в режим работы в комитетах до 3 апреля, но утром 17 марта проведет внеочередное заседание – спикер

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Рада переходит в режим работы в комитетах до 3 апреля, но утром 17 марта проведет внеочередное заседание – спикер

Верховная Рада изменит график проведения пленарных недель и недель встреч с избирателями и заменит их на работу в комитетах на время действия карантина, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Касательно графика работы Верховной Рады: Рада не закрывается, она продолжает работать, однако мы изменяем очередность проведения пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. У меня был разговор с нашими коллегами с разных депутатских фракций и групп - все это предложение поддержали", - заявил Разумков в понедельник в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады.

Согласно календарному плану работы парламента, с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля состоятся недели пленарных заседаний, с 23 по 27 марта депутаты должны были работать с избирателями. Если план работы Верховной Рады будет изменен, с 23 марта по 3 апреля народные депутаты будут работать в своих комитетах.

Разумков впоследствии уточнил, что Рада будет работать в комитетах уже на текущей неделе.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означают ли изменения в календарном плане, что уже со вторника, 17 марта, Верховная Рада переходит в режим работы в комитетах, спикер парламента сказал: "Абсолютно верно. Но завтра у нас будет внеочередное заседание".

Теги: #коронавирус #разумков #рада
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