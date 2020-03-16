Довыборы по 179 округу в Харьковской области прошли без серьезных нарушений – "Опора"

Голосование и подсчет голосов на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №179 (центр – г. Красноград Харьковской области) соответствовал базовым стандартам демократических выборов и требованиям национального законодательства, сообщил координатор наблюдения общественной сети "Опора" Николай Зинченко.

"Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, нами зафиксировано не было", - сказал Зинченко на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что явка избирателей в этот раз была существенно ниже, чем летом прошлого года во время внеочередных парламентских выборов (27,47% против 51,01%).

"За 2 недели до дня голосования снялась одна из основных кандидаток (Светлана Алексейчук, баллотировавшаяся от "Слуги народа" - ИФ). Большинство избирателей могло не видеть альтернативы, например, или они лишились своего кандидата. И как мы знаем, в Украине сейчас объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса. Из-за этого большое количество жителей округа, возможно, из-за определенного страха решили не рисковать и остаться дома", - сказал Зинченко.

Как сообщалось, 5 ноября 2019 года Алексей Кучер, ставший народным депутатом по 179 округу (Зачепиловский, Лозовской, Красноградский Кегичевский и Сахновщинский районы Харьковской области) от партии Слуга народа, был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.

Промежуточные выборы по округу №179 состоялись на 15 марта 2020 года. Для участия в них зарегистрировались 40 кандидатов, но в ходе кампании трое отказались от намерения баллотироваться.