Тимошенко: Конкретные и решительные шаги способны спасти граждан и Украину

Председатель партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко призывает политиков объединиться для противодействия распространению острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщается на официальном сайте партии в понедельник.

"Призываю всех - отложите в сторону все политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Сейчас всем надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти людей и Украине. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис, и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха для того, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - сказала Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.

Лидер "Батькивщины" отметила, что одним из конкретных шагов, которые могут защитить людей, может стать создание бесплатной информационной линии, по которой могут обращаться граждане, не покидая дома.

"Надо, чтобы все СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя в больницы, лаборатории. Я прошу власть: сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавируса, чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - призвала политик.

Тимошенко обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина. "И конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.

В условиях эпидемии и экономического кризиса, отметила лидер "Батькивщины", в особой поддержке нуждаются малые и средние предприниматели, украинский средний класс. По словам Тимошенко, нужна отсрочка по налогам, т.н. налоговые каникулы, как это делается в Соединенных Штатах, снижение процентов и отсрочка выплат по кредитам.