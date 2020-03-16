Руководство Рады инициирует внеочередное заседание для рассмотрения инициатив по противодействию распространения коронавируса

Руководство Верховной Рады инициирует проведение внеочередного пленарного заседания во вторник, 17 марта, с 8:00 до 10:00, чтобы рассмотреть ряд законодательных инициатив, связанных с недопущением распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Я выступаю с инициативой провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10 утра", - сказала вице-спикер Елена Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

"Во время нашего предварительного совещания с руководителями депутатских фракций и групп было предложено провести внеочередное заседание завтра с 8:00 до 10:00 и вынести два законопроекта. Первый – тот, который сейчас отрабатывается в комитете и готовится к рассмотрению. И второй связан с вопросами изменений календарного плана нашей работы", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам Кондратюк, на это должны согласиться все фракции и дать возможность главе Верховной Рады созвать такое внеочередное заседание, собрав 150 подписей.

"Нам необходимо принять все необходимые решения от изменений в бюджет, государственных закупок, изменения в работе предприятий, мер борьбы с распространением коронавируса", - сказала она.

Вице-спикер подчеркнула, что парламент ожидает от правительства принятия целого ряда принятия финансовых мер для поддержки граждан и бизнеса в связи с неизбежными финансовыми потерями, которые повлечет эпидемия.

"Далее нам необходимо огласить изменения в порядок работы Верховной Рады и сосредоточиться на работе в комитетах", - добавила она.

"Правоохранительные органы должны дать по рукам и назвать имена торговцев масками, которых нет в Украине", - заявила Кондратюк, уточнив, что это является ее открытым депутатским запросом к МВД.