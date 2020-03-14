В "Слуге народа" обсуждают инициативу по консультативному совету в ТКГ – появилось "обращение к обратившимся"

Группа народных депутатов Украины фракции "Слуга народа" выступила с ответом на заявление касательно решения Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета, распространенное частью фракции в соцсети Facebook 13 марта.

"Нам не очень понятна позиция наших коллег, которые, не разобравшись до конца в программе по реинтеграции Донбасса и договоренностям в Минске, выходят в публичное пространство с обращениями. Рано или поздно в оккупированной части Луганской и Донецкой областей пройдут выборы, и избиратели Луганщины и Донетчины сделают свой демократический выбор из местных кандидатов, которые не участвовали в организации незаконного референдума и не были причастны к незаконным военным формированиям. И для начала, правильно было бы обсудить критерии отбора этих кандидатов. И что получается, что даже выбрать 10 представителей из выходцев из Луганска и Донецка, то это оказывается "зрада зрадная"?", - указывается в ответном заявлении.

Текст ответного заявления разместили на своих страницах в Facebook замглавы фракции Максим Ткаченко, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов, заместитель председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко и председатель подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и внутренне перемещенных лиц Алексей Кузнецов.

Депутаты отмечают, что являются переселенцами из Луганска и "были внутри ситуации".

"Все мы стали депутатами Верховной Рады, благодаря доверию наших избирателей, которые проголосовали за президента Украины Владимира Зеленского и политическую силу "Слуга Народа". Главным приоритетом программы президента было – достижение мира на востоке Украины", - подчеркивают в заявлении.

По мнению депутатов, Консультативный совет может стать площадкой, на которой смогут выступить представители населения оккупированных территорий, которые по разным причинам были вынуждены остаться, но не имеют отношения к развязыванию войны и нарушению территориальной целостности Украины.

"Для процесса миротворчества всегда должен быть диалог. И вести этот диалог должны люди, понимающее друг друга. А желание всех и вся "сесть за стол переговоров и советовать "на ухо" даже подозрительно", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты призывают ценить людей и их права и не делать выводов, не обладая достаточным объемом информации.

Как сообщалось, 13 марта группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в соцсети Facebook заявление, в котором обратились к президент Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО. В заявлении депутаты напомнили, что согласно положениям закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" №2268 от 2018 года Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях, а следовательно, переговоры с так называемыми "ЛНР", "ДНР" и ОРДЛО не могут вестись ни в какой форме.

Нардеп Дмитрий Гурин обнародовал ссылку на расширенный список депутатов, подписавших обращение. Его подписали несколько десятков нардепов, сбор подписей продолжается.

В протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета планируют подписать 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. В состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.