Политика

13:10 14.03.2020

Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

2 мин читать
Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон РФ о поправке к Конституции.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

Ранее в субботу Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.

Закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании президент издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее изменениями, а также с указанием даты их вступления в силу.

Согласно третьей статье закона о поправках, он вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением статей 1 (сами поправки в Конституцию) и 2 (о порядке проведения общероссийского голосования), которые вступают в силу в особом порядке.

После такого частичного вступления закона в силу президент страны направляет в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии не вступивших в силу его положений основополагающим главам Конституции (1-й, 2-й и 9-й), а также о соответствии Конституции порядка вступления в силу статьи 1 закона (в которой содержатся непосредственно поправки).

После этого Конституционный Суд не позднее, чем через семь дней, обязан дать соответствующее заключение.

Если Конституционный Суд признает указанные положения соответствующими Конституции, вступает в силу статья 2 закона, объявляется общероссийское голосование.

В случае выявления несоответствия Конституции положений, указанных в запросе, они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится.

Теги: #рф #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:27 11.03.2020
РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

13:56 11.03.2020
В аппарате Рады назвали поездку депутатов от ОПЗЖ в Москву частным визитом

В аппарате Рады назвали поездку депутатов от ОПЗЖ в Москву частным визитом

13:39 11.03.2020
"Евросолидарность" требует реакции президента, СБУ, руководства Рады и ее фракций на поездку представителей ОПЗЖ в Москву - заявление

"Евросолидарность" требует реакции президента, СБУ, руководства Рады и ее фракций на поездку представителей ОПЗЖ в Москву - заявление

14:52 09.03.2020
Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в РФ выросло до 20

Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в РФ выросло до 20

13:10 09.03.2020
Россия отправит в ОРДЛО местного жителя с симптомами коронавируса

Россия отправит в ОРДЛО местного жителя с симптомами коронавируса

21:16 08.03.2020
Суд по делу MH17: Зеленский надеется на установление справедливости и наказания виновных

Суд по делу MH17: Зеленский надеется на установление справедливости и наказания виновных

14:35 07.03.2020
Еще четверо посетивших Италию россиян госпитализированы с коронавирусом в Липецке и Петербурге

Еще четверо посетивших Италию россиян госпитализированы с коронавирусом в Липецке и Петербурге

13:20 07.03.2020
ЕС призвал Россию сотрудничать со следствием по делу о сбитом над Украиной пассажирским самолетом

ЕС призвал Россию сотрудничать со следствием по делу о сбитом над Украиной пассажирским самолетом

06:52 07.03.2020
СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей в Россию

СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей в Россию

21:03 06.03.2020
Поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ – представительство президента в АРК

Поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ – представительство президента в АРК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал Кабмин создать ведомственную награду для награждения добровольцев

Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Литва устанавливает контроль на внутренних границах ЕС и закрывает въезд иностранцам

Зеленский призвал Кабмин создать ведомственную награду для награждения добровольцев

Консультативный совет в ТКГ привлечет к переговорам в Минске лидеров мнений и это не будут переговоры с ОРДЛО – замглавы фракции "Слуга народа"

Глава ОП Ермак заверил депутатов от "Слуги народа", что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены – замглавы фракции

Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

Законопроект о коронавирусе вводит ответственность за несоблюдение карантина

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА