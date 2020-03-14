Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон РФ о поправке к Конституции.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

Ранее в субботу Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.

Закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании президент издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее изменениями, а также с указанием даты их вступления в силу.

Согласно третьей статье закона о поправках, он вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением статей 1 (сами поправки в Конституцию) и 2 (о порядке проведения общероссийского голосования), которые вступают в силу в особом порядке.

После такого частичного вступления закона в силу президент страны направляет в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии не вступивших в силу его положений основополагающим главам Конституции (1-й, 2-й и 9-й), а также о соответствии Конституции порядка вступления в силу статьи 1 закона (в которой содержатся непосредственно поправки).

После этого Конституционный Суд не позднее, чем через семь дней, обязан дать соответствующее заключение.

Если Конституционный Суд признает указанные положения соответствующими Конституции, вступает в силу статья 2 закона, объявляется общероссийское голосование.

В случае выявления несоответствия Конституции положений, указанных в запросе, они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится.