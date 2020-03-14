Зеленский призвал Кабмин создать ведомственную награду для награждения добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников добровольческого движения с Днем украинского добровольца и призвал Кабинет министров Украины разработать ведомственную награду.

"Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - обратился президент в поздравлении, обнародованном в соцсети Facebook.

"Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг в защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное - свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что подписал принятый Верховной Радой в декабре 2019 года закон, предоставляющий добровольцам статус участников боевых действий, и отметил, что первые добровольцы уже получили удостоверения.

"Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа", - заявил президент.

"Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска", - добавил он.

Зеленский также призвал Кабинет министров активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины.

День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

17 января 2017 года Верховная рада Украины Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности приняла постановление "Об установлении Дня украинского добровольца".