Политика

10:26 14.03.2020

Зеленский призвал Кабмин создать ведомственную награду для награждения добровольцев

2 мин читать
Зеленский призвал Кабмин создать ведомственную награду для награждения добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников добровольческого движения с Днем украинского добровольца и призвал Кабинет министров Украины разработать ведомственную награду.

"Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - обратился президент в поздравлении, обнародованном в соцсети Facebook.

"Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг в защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное - свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что подписал принятый Верховной Радой в декабре 2019 года закон, предоставляющий добровольцам статус участников боевых действий, и отметил, что первые добровольцы уже получили удостоверения.

"Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа", - заявил президент.

"Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска", - добавил он.

Зеленский также призвал Кабинет министров активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины.

День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

17 января 2017 года Верховная рада Украины Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности приняла постановление "Об установлении Дня украинского добровольца".

Теги: #добровольцы #зеленский #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:17 13.03.2020
НБУ разработает кредитную программу поддержки бизнеса и населения – Зеленский

НБУ разработает кредитную программу поддержки бизнеса и населения – Зеленский

15:54 13.03.2020
Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

14:53 13.03.2020
Кернес считает, что объективных оснований для карантина в Харькове нет, но постановление Кабмина "не оставило выбора"

Кернес считает, что объективных оснований для карантина в Харькове нет, но постановление Кабмина "не оставило выбора"

12:49 13.03.2020
Правительство Украины примет кадровые решения для новых органов в сфере градостроительства на заседании 18-го марта

Правительство Украины примет кадровые решения для новых органов в сфере градостроительства на заседании 18-го марта

11:50 13.03.2020
Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышении цен на тесты

Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышении цен на тесты

11:24 13.03.2020
СНБО в пятницу обсудит вопросы закрытия границ и авиасообщения с рядом стран

СНБО в пятницу обсудит вопросы закрытия границ и авиасообщения с рядом стран

10:45 13.03.2020
Зеленский в пятницу проведет заседание СНБО

Зеленский в пятницу проведет заседание СНБО

18:57 12.03.2020
Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

17:12 12.03.2020
Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

17:06 12.03.2020
В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

Ермак: в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативный совет в ТКГ привлечет к переговорам в Минске лидеров мнений и это не будут переговоры с ОРДЛО – замглавы фракции "Слуга народа"

Глава ОП Ермак заверил депутатов от "Слуги народа", что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены – замглавы фракции

Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

Законопроект о коронавирусе вводит ответственность за несоблюдение карантина

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

Ермак: в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО

В Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО

ЕС готов активировать положение о кризисе, разрешающее бюджетные стимулы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА