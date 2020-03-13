Политика

19:36 13.03.2020

Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

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Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

В соцсети Facebook размещен текст обращения группы народных депутатов фракции "Слуга народа" в связи с решением Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе об учреждении Консультативного совета.

"Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый Консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций", - указывается в заявлении.

Депутаты напомнили, что согласно положениям закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" № 2268 от 2018 года Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях, а следовательно, переговоры с так называемыми "ЛНР", "ДНР" и ОРДЛО не могут вестись ни в какой форме.

"Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты выразили уверенность, что реализация на практике положения о Консультативном совете станет основой для того, чтобы подвергнуть сомнению законодательно закрепленную позицию Украины об ответственности России за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию на территории Донецкой и Луганской областей. Это, в свою очередь, станет угрозой для продления санкций, и при этом никак не решит ситуацию с безопасностью на Донбассе.

"В связи с этим мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставления поручения представителям Украины в Трехсторонней контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по созданию Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам", - заключают депутаты.

Заявление разместили на своих страницах в Facebook замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Елена Шуляк, глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Виталий Безгин и Дмитрий Гурин, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, член комитета по вопросам цифровой трансформации Виктория Подгорная и заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Позже Гурин обнародовал ссылку на расширенный список депутатов, подписавших обращение. По состоянию на 19:15 13 марта в нем находится 28 человек, сбор подписей продолжается.

Как сообщалось, по информации ZN.UA, в протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета планируют подписать 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

По информации издания, в состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

Теги: #позиция #донбасс #слуга_народа
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