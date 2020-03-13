Политика

18:38 13.03.2020

Законопроект о коронавирусе вводит ответственность за несоблюдение карантина

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Законопроект о коронавирусе вводит ответственность за несоблюдение карантина

Законопроект "О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса Covid-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии" предусматривает четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственности за несоблюдение карантина.

Указанный законопроект министр здравоохранения Украины Илья Емец представил в пятницу народным депутатам и представителям профильных ведомств в ходе заседания рабочей группы при комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования для выработки законодательных предложений, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

Законопроект также предусматривает упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем; возможность работать дистанционно; запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек; запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, нардепы поддержали инициативу и внесли в нее несколько поправок.

Теги: #коронавирус #минздрав
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