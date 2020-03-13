Политика

16:26 13.03.2020

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

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Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, надеется, что саммит глав государства еще может пройти в Берлине в апреле.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем, в том числе, говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.

Теги: #нормандский_формат #коронавирус #ермак
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