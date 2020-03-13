Политика

16:11 13.03.2020

Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

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Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил, что Консультативный совет, который может быть создан в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), сможет давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы ТКГ.

"На последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания Консультативного совета, который создается в политической подгруппе как совещательный орган, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Теги: #ткг #ермак
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