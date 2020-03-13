Политика

15:54 13.03.2020

Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

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Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

Кабинет министров Украины назначил троих, переназначил семнадцать и уволил двенадцать заместителей министров и государственных секретарей министерств.

В частности, согласно распоряжениям за 10-11 марта, правительство назначило Елену Высоцкую заместителем министра юстиции, Ростислава Замлинского - первым замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Александра Дубляна – государственным секретарем Министерства обороны.

Также Кабмин переназначил на должности замминистра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лищину, первого замминистра юстиции Евгения Горовца, замминистров юстиции Ольгу Онищу, Андрея Гайченко, Валерию Коломиец, Александра Банчука и Виталия Василика, первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового, замминистров внутренних дел Сергея Гончарова, Александра Гогилашвили, Татьяну Ковальчук, Антона Геращенко и Катерину Павличенко, первого замминистра финансов Василия Шкурикова, замминистра финансов Юрия Гелетия, замминистра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и замминистра здравоохранения Андрея Семиволоса (ранее первый заместитель).

Кроме того, правительство временно возложило исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства юстиции на Людмилу Кравченко, обязанности госсекретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Янину Бригинец и обязанности госсекретаря Министерства иностранных дел на Виталия Усатого.

В то же время, Кабмин уволил первого замминистра соцполитики Наталью Ненюченко, замминистра соцполитики Сергея Нижинского, замминистров финансов Геннадия Плиса и Юрия Джигаря, первого замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолия Максимчука, замминистра культуры, молодежи и спорта Ирину Подоляк, Алексея Сивирина и Влидимира Шумилина, замминистра обороны Алину Фролову, замминистра Кабмина Юлию Гусеву, госсекретаря Министерства юстиции Анну Буяджи и госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца.

Теги: #кадры #кабмин
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