Кернес считает, что объективных оснований для карантина в Харькове нет, но постановление Кабмина "не оставило выбора"

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявляет, что решение о закрытии детских садов и школ на карантин было вынужденным.

"В четверг мы внимательно изучили постановление Кабинета министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я, как городской голова, против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления", - написал Кернес в пятницу на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, по мнению специалистов, риск заразиться CОVID-19 в детских коллективах незначителен. Кроме того, за последние 20 дней посещаемость школ выросла, а заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась вдвое.

"Статистика утверждает, что в этом сезоне от гриппа и его осложнений в больницах города не умер ни один человек, а здравый смысл задается вопросом – правильно ли в этой ситуации осложнять жизнь сотням тысяч родителей харьковских детей, которые в условиях карантина либо должны уходить в отпуск за свой счет, либо брать детвору за собой на работу?", - написал

Он считает, что решение, закрывать или нет на карантин школы и детсады, следовало оставить на усмотрение местных властей.

"Здравый смысл говорит о том, что Кабинет Министров, который принял решение об общенациональном карантине, вопрос закрытия школ и садов должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидобстановкой, чем столица... Отправлять на карантин 200 тыс. детей из садиков и школ в городе, где нет ни одного даже подозрения на коронавирус, здравый смысл подсказывает неправильным... Ситуация с карантином говорит еще и о том, что Украине просто необходима настоящая, а не фейковая, децентрализация, и я считаю, что этот вопрос перед Верховной Радой должна поставить Ассоциация городов Украины", - написал Кернес.

Кернес обратился к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рассмотреть возможность тарифных отпусков для сотрудников, которым не с кем оставить детей на время карантина.

Вместе с тем, Кернес еще раз заверил, что лечебные учреждения города полностью подготовлены к возможному приему горожан с подозрением на коронавирус и призвал харьковчан не паниковать.

"Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не сметайте впрок товары с полок магазинов – обеспечению Харькова продуктами и другими товарами ничего не грозит. Я гарантирую стабильность в Харькове, четкую работу всех коммунальных служб, медицинских заведений, транспорта. Только общее спокойствие даст нам возможность безболезненно пережить объявленный правительством карантин", - написал Кернес.

Как сообщалось, 11 марта было принято постановление Кабинета Министров "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", предусматривавшие в частности введение карантина во всех учебных заведениях независимо от формы собственности.

Позже городской голова Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook сообщил, что в школах и детских садиках города карантин вводится не будет.

12 марта прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст.325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского горсовета.

В тот же день в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что карантин в городских школьных и дошкольных учреждениях будет введен с 13 марта и продлится до 3 апреля.