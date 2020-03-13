Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется Covid-19

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству аэропорта "Борисполь" с призывом закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса Covid-19.

"Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространение болезни в Киеве и Украине. Аэропорты - ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом", - цитирует Кличко пресс-служба городского головы в пятницу.

Он также напомнил, что с 12 марта в Киеве ввели ограничительные меры для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирусом. Также город закупил 5000 экспресс-тестов, которые помогут врачам быстро диагностировать заболевания у пациентов.

"Тесты мы будем покупать еще. Также я поручил коммунальному предприятию "Фармация" обеспечить коммунальные аптеки антисептиками и средствами личной гигиены в необходимом количестве", - отметил Кличко.