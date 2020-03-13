Политика

12:50 13.03.2020

Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

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Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

Шерпы глав государств G20 приняли совместное заявление по вопросам международного реагирования на пандемию коронавируса, в котором пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от этого заболевания.

"Мы поддерживаем важность тесного взаимодействия международных организаций и призываем их регулярно информировать G20 о предпринимаемых действиях и об оценках потребностей. Мы будем наращивать поддержку разработки систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Документ принят по итогам встречи шерп в Хобаре (Саудовская Аравия), состоявшейся 12 марта.

Страны "двадцатки" тесно взаимодействуют с ВОЗ по отслеживанию пандемии, обмену информацией, поощрению профилактических мер, раннему выявлению случаев заболевания и оказанию клинической помощи, говорится в заявлении.

При этом шерпы лидеров G20 отмечают, что главной заботой стран "двадцатки" является борьба с этим заболеванием на национальном уровне.

Одновременно они обещают "оказывать техническую поддержку развивающимся странам, системы здравоохранения которых зачастую слабее, а население - более уязвимо".

Шерпы призывают ведомства своих стран в сфере здравоохранения продолжать оказывать поддержку ВОЗ в ее усилиях по борьбе с пандемией, а финансовые ведомства - продолжать текущую работу с международными организациями для реагирования на экономические последствия коронавируса.

Теги: #коронавирус #g20
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