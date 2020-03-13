Политика

12:49 13.03.2020

Правительство Украины примет кадровые решения для новых органов в сфере градостроительства на заседании 18-го марта

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Правительство Украины примет кадровые решения для новых органов в сфере градостроительства на заседании 18-го марта

Кабинет министров Украины намерен принять кадровые решения для новосозданных органов в сфере градостроительства на заседании 18-го марта.

"В среду будут приняты три кадровых решения, где мы назначим соответствующих исполняющих обязанности, которые будут проводить государственную регистрацию новосозданных органов, и, соответственно, будет назначен глава ликвидационной комиссии ГАСИ, который будет осуществлять ликвидацию. Это будет переходный период, который займет 2-3 месяца", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании в пятницу.

По его словам, в течение переходного периода (март-май 2020 года) инспекционный контроль проводиться не будет, однако будут производиться камеральные проверки по документам, которые передают заказчики строительства.

Теги: #кадры #кабмин
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