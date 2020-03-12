Экс-министр соцполитики Соколовская назначена замглавы ОП – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующий указ №78/2020 были обнародованы на сайте президента.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в тексте указа.

Как сообщалось, Соколовская родилась 12 апреля 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016г - Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Ранее Соколовская была начальником отдела социального сектора и финансирования здравоохранения Министерства финансов Украины, директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, начальником отдела стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина. Работала советником в Министерстве финансов Украины.

29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуру Соколовской на должность министра социальной политики Украины.

4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина.