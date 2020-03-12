Спустя два месяца после начала эпидемии коронавируса власть к ней не готова, считают в "Евросолидарности"

Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за два месяца так и не смогла как следует подготовиться к ней, заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Очевидно, что Украина не готова к коронавирусу. Система информирования граждан не налажена. Нет ни одной социальной рекламы, что делать людям, чтобы уберечься, как соблюдать карантин, а что делать, если есть симптомы заболевания. …Это реальная ситуация, которая недопустима, и говорит о том, что инфантилизм власти, такое дилетантство власти сегодня ставит страну в очень сложную ситуацию на фоне таких глобальных вызовов, как коронавирус", - приводит слова Сюмар пресс-служба партии.

Она отметила, что после объявления карантинных мероприятий в Италии и других европейских странах украинцы могут массово возвращаться на родину, и на границах должны быть обеспечены оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина.

"Мы понимаем, что после закрытия Италии очень много работников приедет в Украину и страна должна быть готова к эпидемии, а такой готовности сегодня Минздрав, украинское правительство, украинская власть никоим образом не демонстрирует", - констатирует нардеп.