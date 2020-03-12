Политика

18:04 12.03.2020

Спустя два месяца после начала эпидемии коронавируса власть к ней не готова, считают в "Евросолидарности"

1 мин читать
Спустя два месяца после начала эпидемии коронавируса власть к ней не готова, считают в "Евросолидарности"

Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за два месяца так и не смогла как следует подготовиться к ней, заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Очевидно, что Украина не готова к коронавирусу. Система информирования граждан не налажена. Нет ни одной социальной рекламы, что делать людям, чтобы уберечься, как соблюдать карантин, а что делать, если есть симптомы заболевания. …Это реальная ситуация, которая недопустима, и говорит о том, что инфантилизм власти, такое дилетантство власти сегодня ставит страну в очень сложную ситуацию на фоне таких глобальных вызовов, как коронавирус", - приводит слова Сюмар пресс-служба партии.

Она отметила, что после объявления карантинных мероприятий в Италии и других европейских странах украинцы могут массово возвращаться на родину, и на границах должны быть обеспечены оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина.

"Мы понимаем, что после закрытия Италии очень много работников приедет в Украину и страна должна быть готова к эпидемии, а такой готовности сегодня Минздрав, украинское правительство, украинская власть никоим образом не демонстрирует", - констатирует нардеп.

Теги: #коронавирус #сюмар #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 12.03.2020
В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

19:21 12.03.2020
Коронавирус выявили у сотрудника Болсонару, сопровождавшего его на встрече с Трампом в США

Коронавирус выявили у сотрудника Болсонару, сопровождавшего его на встрече с Трампом в США

19:17 12.03.2020
Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

19:09 12.03.2020
Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

19:05 12.03.2020
В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

18:52 12.03.2020
В Черновицкой области госпитализированы ещё два человека с подозрением на коронавирус - ОГА

В Черновицкой области госпитализированы ещё два человека с подозрением на коронавирус - ОГА

18:16 12.03.2020
НБУ рекомендует против вируса cashless и дезинфекцию банковских карт

НБУ рекомендует против вируса cashless и дезинфекцию банковских карт

17:44 12.03.2020
Лагард требует "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус

Лагард требует "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус

17:26 12.03.2020
Данилов и представитель ВОЗ в Украине обсудили сотрудничество в рамках противодействия распространению коронавируса

Данилов и представитель ВОЗ в Украине обсудили сотрудничество в рамках противодействия распространению коронавируса

17:12 12.03.2020
Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис президента должен дать полную информацию о договоренности между Ермаком и Козаком, заявляет нардеп Геращенко

Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО - Пристайко

Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис президента должен дать полную информацию о договоренности между Ермаком и Козаком, заявляет нардеп Геращенко

Украинский исторический и культурный продукт должен создаваться и на русском языке - Дробович

Глава УИНП о создании крымскотатарской национальной автономии: Это справедливый, но сложный вопрос

До 1 мая избиратели смогут подать предложения на кандидатов от "Слуги народа" на местные выборы в Киевской области - нардеп Культенко

В Киеве установят памятник Петлюре, убежден глава Украинского института национальной памяти

На месте памятника Ленину в центре Киева можно создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства - Дробович

Дробович: Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства

Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО - Пристайко

Инициатива властей Новгорода-Северского по портретам Ленина и Сталина в центре города отвечает духу креативной декоммунизации - Дробович

Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА