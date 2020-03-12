Офис президента должен дать полную информацию о договоренности между Ермаком и Козаком, заявляет нардеп Геращенко

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призывает обнародовать информацию о достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду договоренностях, в частности, о создании некоего нового консультативного органа, сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".

"Хотелось бы услышать от власти и непосредственных участников переговоров в Минске более развернутую информацию о консультативном совете, который договорились создать в Трехсторонний контактной группе в рамках политической подгруппы. Эта подгруппа рассматривает вопрос модальности будущих, возможных региональных выборов и амнистии", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Очевидно, что единственные консультации, которые здесь важны - с Верховной Радой, которая должна принимать соответствующее законодательство. И с украинским обществом, учитывая чувствительность темы", - подчеркнула депутат.

Геращенко заявила, что подобные консультации неприемлемы для Украины. "С кем и на какую тему собираются проводить эти консультации в рамках совета? С РФ?... Это исключено, и где бы то ни было будет расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела Украины. Давайте тогда проконсультируем Госдуму о дикости их изменений в Конституцию об обнулении сроков Путина", - подчеркнула она.

По словам депутата, если такие консультации будут проводиться с представителями временно оккупированных отдельных районов Донбасса, тогда это будет реализацией многолетнего сценария РФ. "Кремль шантажировал и подталкивал Киев к недопустимым прямым переговорам с так называемыми "республиками", легитимизации "республик", их "властей", и это подтверждение нарратива Москвы о "внутреннем гражданском конфликте", - отметила сопредседатель фракции.

При этом Геращенко отметила важность достигнутых договоренностей и продвижение в теме освобождения заложников. "Но больше беспокоит, что (это происходит – ИФ) на фоне обострения на фронте. Об этом в итоговом коммюнике - ни слова. Наоборот - готовятся новые участки для разведения. Также ни слова, что не выполнены все решения декабрьской нормандской встречи: ни о дате прекращения огня, ни о установившийся режим тишины", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Ранее Офис президента Украины сообщил, что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения "Консультативного совета".

В сообщении указывается, что ТКГ решила внести "Консультативный совет" в составе политической подгруппы ТКГ, и данное решение будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.