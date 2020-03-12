Украинский исторический и культурный продукт должен создаваться и на русском языке - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что украинский исторический и культурный продукт должен создаваться в том числе и на русском языке для противодействия официальной российской пропаганде среди россиян.

"Многие россияне не имеют доступа к качественному историческому и культурному продукту, они очень часто вынуждены потреблять инструментализированный, идеологизированный и пропагандистский культурный продукт. Соответственно, это сказывается на уровне поддержки решений военно-политического руководства России, которое удерживает свое общество в заложниках, как говорят некоторые ученые. Поэтому, я считаю, что такие продукты, которые, например, делает наш институт, ранее делало Министерство информполитики, или много частных и общественных инициатив, связанные с историей Украины, восточной Европы и Второй мировой войны, должны быть созданы и на русском языке, чтобы носители языка и те люди, которые предпочитают чтение и слушание контента на русском, могли его потреблять", - сказал Дробович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, как пример он привел украинскую книгу о мифах Второй мировой войны, которая, по его мнению, должна быть переведена на русский язык, чтобы граждане России и русскоязычные украинцы могли почитать и "имели противоядие против исторической лжи".

"Это может усилить и наши позиции в Украине, и даст доступ россиянам к более объективной информации. Это может улучшить диалог между гражданами, а также поможет русскоязычным гражданам Украины и россиянам принимать правильные политические решения, в том числе электоральные, и быть более защищенными от манипуляций", - заявил глава Института нацпамяти.

На вопрос, есть ли в РФ ученые, которые готовы вести честную дискуссию об истории без политики, Дробович ответил положительно. "Конечно есть. Даже, я думаю, есть в достаточном количестве. Хочется пожелать им удачи, пусть держатся, потому что им сейчас трудно искренне выражать свое мнение", - сказал он.

"Настоящий ученый - это человек, который всегда интересуется тем, как было на самом деле без популистских политических штампов, которыми сейчас очень грешит военно-политическое руководство России. Но хорошие ученые в России и сейчас все это знают", - подытожил Дробович.



Полный текст интервью с Дробовичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".