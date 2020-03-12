Глава УИНП о создании крымскотатарской национальной автономии: Это справедливый, но сложный вопрос

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает справедливым создание на территории Крымского полуострова национальной крымскотатарской автономии.

"С точки зрения исторической памяти и точки зрения восстановления исторической и политической субъектности крымских татар - это справедливо", - сказал Дробович в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, он отметил, что с точки зрения политической, гражданской и целесообразности в сфере безопасности - это значительно более сложный вопрос.

На вопрос, как проходят консультации о признании геноцида против армян, греков и болгар в связи с выселением и принудительной депортацией из Крыма, Дробович отметил, что Институт подготовили проект этого постановления. "Но пока мы не получим четкого сигнала от представителей национальных общин, что они в этом заинтересованы, мы двигать это не будем. Это была моя инициатива, я слышал такой запрос. Но если это был запрос на уровне одного-двух ученых и не является запросом соответствующих общин, то мы не будем этим заниматься", - подчеркнул глава Института нацпамяти.

На вопрос, есть ли на такое решение политическая воля, Дробович заявил, что ему кажется, что сейчас для этого нет препятствий.

Как сообщалось, председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин считает, что в Конституцию должны быть внесены изменения, предусматривающие создание на территории Крымского полуострова национальной автономии крымских татар как коренного народа Украины.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет о необходимости внести изменения в Конституцию о признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию на полуострове для усиления своих позиций в вопросах освобождения полуострова Крым и восстановления справедливости.

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что вопрос создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо широко обсудить в украинском обществе, чтобы все понимали, о чем идет речь.



Полный текст интервью с Дробовичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".