Политика

14:33 12.03.2020

Глава УИНП о создании крымскотатарской национальной автономии: Это справедливый, но сложный вопрос

2 мин читать

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает справедливым создание на территории Крымского полуострова национальной крымскотатарской автономии.

"С точки зрения исторической памяти и точки зрения восстановления исторической и политической субъектности крымских татар - это справедливо", - сказал Дробович в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, он отметил, что с точки зрения политической, гражданской и целесообразности в сфере безопасности - это значительно более сложный вопрос.

На вопрос, как проходят консультации о признании геноцида против армян, греков и болгар в связи с выселением и принудительной депортацией из Крыма, Дробович отметил, что Институт подготовили проект этого постановления. "Но пока мы не получим четкого сигнала от представителей национальных общин, что они в этом заинтересованы, мы двигать это не будем. Это была моя инициатива, я слышал такой запрос. Но если это был запрос на уровне одного-двух ученых и не является запросом соответствующих общин, то мы не будем этим заниматься", - подчеркнул глава Института нацпамяти.

На вопрос, есть ли на такое решение политическая воля, Дробович заявил, что ему кажется, что сейчас для этого нет препятствий.

Как сообщалось, председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин считает, что в Конституцию должны быть внесены изменения, предусматривающие создание на территории Крымского полуострова национальной автономии крымских татар как коренного народа Украины.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет о необходимости внести изменения в Конституцию о признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию на полуострове для усиления своих позиций в вопросах освобождения полуострова Крым и восстановления справедливости.

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что вопрос создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо широко обсудить в украинском обществе, чтобы все понимали, о чем идет речь.


Полный текст интервью с Дробовичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #крым #дробович #татары #уинп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 12.03.2020
Глава УИНП: Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве

Глава УИНП: Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве

12:39 12.03.2020
С потомками Ватутина ведутся переговоры относительно перезахоронения и переноса памятника из Мариинского парка в Киеве - Дробович

С потомками Ватутина ведутся переговоры относительно перезахоронения и переноса памятника из Мариинского парка в Киеве - Дробович

12:24 12.03.2020
В Киеве установят памятник Петлюре, убежден глава Украинского института национальной памяти

В Киеве установят памятник Петлюре, убежден глава Украинского института национальной памяти

11:05 12.03.2020
На месте памятника Ленину в центре Киева можно создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства - Дробович

На месте памятника Ленину в центре Киева можно создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства - Дробович

10:55 12.03.2020
Дробович: Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства

Дробович: Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства

10:15 12.03.2020
Инициатива властей Новгорода-Северского по портретам Ленина и Сталина в центре города отвечает духу креативной декоммунизации - Дробович

Инициатива властей Новгорода-Северского по портретам Ленина и Сталина в центре города отвечает духу креативной декоммунизации - Дробович

09:56 12.03.2020
Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

11:48 11.03.2020
Глава МИД Украины об обысках у крымских татар: Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира

Глава МИД Украины об обысках у крымских татар: Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира

11:02 10.03.2020
Крымские татары могут отказаться от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - Джемилев

Крымские татары могут отказаться от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - Джемилев

21:42 06.03.2020
Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым – Кулеба

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО - Пристайко

Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

До 1 мая избиратели смогут подать предложения на кандидатов от "Слуги народа" на местные выборы в Киевской области - нардеп Культенко

Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО - Пристайко

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

Трамп анонсировал финансовую поддержку уязвимым слоям населения, малым предприятиям, налоговые послабления в связи с коронавирусом

Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом

ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

Порошенко считает, что в пересмотре закона о языке нет никакой необходимости

Арахамия считает, что поездку депутатов ОПЗЖ в Москву должна оценить СБУ

Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА